15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений простыми словами рассказал людям о сути бытия и почему "Бог позволяет происходить несчастьям"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в ходе "прямой линии" на областном телевидении сегодня в 19.00 ответит на вопросы жителей Свердловской области. Эфир будет прямым и владыка готов осветить свое видение самых непростых тем, волнующих современников.

При этом, интерес к разговору с владыкой большой и все вопросы, которые поступят от людей, точно не смогут войти в эфирное ограниченное пространство.

Видимо, поэтому пресс-служба епархии опубликовала некоторые ответы Митрополита Евгения (Кульберг) в телеграмм-канале владыки накануне самого эфира.

Митрополит Евгений(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской митрополии

Наверное, один из самых тривиальных, но и самых сложных вопросов, который люди задают себе и священникам веками таков - почему Бог позволяет случаться несчастьям?

Ответ Владыки Евгения оказался, как и всегда, - совсем не тривиальным, глубоким и честным: "Давайте взглянем на те же самые вопросы, но представив, что Бога нет. Тогда нет вообще никакой справедливости, а есть эволюционная конкуренция особей за ресурсы. А дети умирают, потому что происходит естественный отбор. И это не хорошо и не плохо, это закономерно. Если Бога нет, то плакать над умершим ребёнком – так же глупо, как страдать от того, что число π = 3,14, а не 6,28. Но мы, вопреки всему, продолжаем плакать над чужим горем и искать справедливости", – сказал владыка.

Священник отметил автора вопроса: "Мне очень нравится Ваш духовный поиск. У Вас очень правильное направление мыслей, которое приведет Вас к Тому, Кто ответит Вам на них".

митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений, рпц(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Владыка подчеркнул: "Вы не можете обвинить силу гравитации в том, что она действует нечестно. О честности, справедливости и правде Вы можете поговорить только с Живым и Личным Богом. И я Вам очень советую это сделать".

По мнению митрополитк, автор вопроса чувствует, что мир должен быть справедливым и честным, а "это возможно потому, что есть Бог, который вложил эту тягу к правде и сострадание горю других людей".

Теги: Митрополит Евгений, есть ли Бог, кульберг, прямой эфир



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