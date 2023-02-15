15 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев заявил о неизлечимой "глупости и некомпетентности" глав Еврокомиссии

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты.

"Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний. Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum. (врач, исцелися сам). Глупость и некомпетентность не лечатся", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Второй измученный нарзаном человек по прозвищу (Жозеп) Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима, заявил Медведев.

"Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат. Именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия – вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно). Браво, Талейран аплодирует сверху. Кто следующий? Freak show must go on", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрйи Медведев, Жозеп Боррель, ЕС



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