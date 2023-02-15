Депутат Госдумы рассказал о госпитале в Анапе, где "теряют" справки о ранении солдат

В российских госпиталях участились случаи "утери" справок о ранении военнослужащих. Об очередном инциденте рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В этот раз такой случай произошел в госпитале Анапы, куда попал боец из Новоуральска. По словам парламентария, солдат был ранен в бою, однако положенную ему выплату за травму не получил. Причиной стала очередная "потеря" справки медучреждением. Помимо этого, "утерянной" оказалась и информация по справке, которую запрашивал невьянский военком.

"Направил запрос главному военному прокурору РФ с просьбой провести проверку. Проверку провели. Все права бойца на выплату подтвердились. Положенную выплату бойцу перечислили, – отмечает Иванов. – С одной стороны, есть повод для радости. С другой – настораживает количество жалоб на "утерю" госпиталями справок. Надо с этим что-то делать".

Напомним, что как минимум три аналогичных случая произошли в ростовском госпитале. Тогда депутат предположил, что проблема со справками системная.

Согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.