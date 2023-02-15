15 Февраля 2023
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Политика За рубежом
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Десятый пакет санкций против РФ включает торговые ограничения на 11 млрд евро

Десятый пакет санкций против России, который Евросоюз намерен ввести к 24 февраля, подразумевает торговые ограничения на сумму в €11 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем среди прочего ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", - цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность введения антироссийских санкций в отношении "Альфа-банка", "Росбанка", банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета ограничений. Также рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, используемых для строительства.

Теги: санкции, россия, евросоюз



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