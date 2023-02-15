В Челябинской области велась незаконная добыча полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Уй

В Челябинской области в водоохранной зоне реки Уй велась незаконная добыча полезных ископаемы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

В ведомство обратилась жительница Троицка. Она пожаловалась на добычу полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Уй. По ее словам, работы на данном участке ведутся преимущественно в весенне-летний период на протяжении нескольких лет.

Сотрудники Росприродназора в ходе осмотра установили факт добычи полезных ископаемых без лицензии и выявили место складирования добытых полезных ископаемых. Вся информация будет передана в соответствующие органы для установления виновных лиц.