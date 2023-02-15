15 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: sledcom.ru/

Администрация Перми отказала активистам в проведении митинга в память о Немцове

Администрация Перми отказала гражданским активистам партии народной свободы (ПАРНАС) и организации гражданских активистов в проведении митинга памяти. Информация опубликована в telegram-канале "Звезда".

Канал опубликовал отказ властей в проведении публичного мероприятия из-за того, что на месте, которое заявили организаторы, проходят работы по санитарной прочистке зеленых насаждений. Альтернативных площадок для митинга, по информации мэрии, нет.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Годом ранее власти Перми также не согласовали митинг памяти.

Теги: борис немцов, акция памяти, шествие, согласование, митинг



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