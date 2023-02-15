15 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: www.planetofhotels.com

В Совфеде назвали увольнение в Польше выпускников МГИМО "сгустившимися тучами мракобесия"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о том, что "над Польшей сгустились тучи мракобесия".

"Для начала уволили с госслужбы всех выпускников МГИМО. Не удивлюсь, если за этим последуют выпускники всех других российских вузов. А там рукой подать и до националистических чисток образца Германии 1930-х годов, когда гонениям подвергнутся люди с похожими на русские фамилиями или те, кто имеет родственников в Москве и Санкт-Петербурге", - написал Карасин в своем telegram-канале.

Хороший пример гуманизма, таким образом, разворачивается на наших глазах в Варшаве, которая мнит из себя центр современной европейской цивилизации, отметил политик.

"Подождём, чем откликнется на такую позицию режим в Киеве. Но если серьёзно, то говорить и писать об этом стыдно", - подытожил Карасин.

Теги: Григорий Карасин, МГИМО, Польша



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