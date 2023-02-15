Про "Северные потоки" нам все лгали и лгут сейчас – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с отчетом в Госдуме. Он в очередной раз сообщил о вражески настроенном Западе, обвинил его во лжи.

"Все [на Западе] нам лгали. Как лгут и сейчас по поводу "Северных потоков", - сказал Лавров, выступая перед депутатами.

Он отметил, что "три четверти стран мира не стали вводить антироссийские санкции, а заняли взвешенную позицию".

Лавров уверен, что отношения России с Китаем достигли небывалых высот и "цементируют" новый "многополярный мир".

Также министр похвастался: "Внешнеполитический курс РФ не привязан к электоральным циклам как на Западе, к чьим-то хотелкам, он поддерживается широкими народными массами".