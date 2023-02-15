В Югре осудили мужчину, ранившего ножом двух попутчиков в поезде и угрожавшего проводнице

Суд приговорил жителя Республики Башкортостан к реальному лишению свободы за хулиганство и угрозу убийством в пассажирском поезде №331 сообщением Новый Уренгой – Уфа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Инцидент произошел в мае 2022 года. По версии следствия, в пути следования пассажирского поезд на территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры осужденный конфликтовал с пассажирами, двум из них он нанес удар ножом в область груди и спины. Также осужденный решил убить проводницу. Он схватил девушку за руку, направил нож к ее лицу, и угрожал убить.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.