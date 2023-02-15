В Челябинской области осудят местного жителя, избившего до смерти мать

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, избивший до смерти престарелую мать-инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в декабре прошлого года пьяный обвиняемый в квартире в ходе ссоры избил своею 83-летнюю парализованную мать. От полученных травм женщина скончалась.

Обвиняемый находится под арестом.