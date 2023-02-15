15 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Правительство попросило: Матвиенко объяснила внезапный перенос заседания парламента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила бороться со слухами. На пленарном заседании палаты она объяснила перенос следующего заседания с 1 марта на 22 февраля. В этот же день внепланово соберется и Госдума.

"Утром было распространено сообщение о том, что в силу необходимости мы сдвигаем [очередное пленарное] заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов, чтобы они с 1 марта нормально работали", - рассказала Матвиенко.

"Почему публично об этом говорю? Как только Совет Федерации объявляет о дополнительном заседании или переносе заседания, сразу появляется миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях. Я официально заявляю… все, кто пытается какие-то фейки публиковать, надо обратиться к официальному сайту СФ, что по просьбе правительства мы переносим", - добавила спикер СФ.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что внеплановое заседание обеих палат состоится на следующий день после оглашения послания президента Федеральному собранию. Высказывалось предположение, что какие-то инициативы Путина могут потребовать немедленного законодательного закрепления.

Теги: валентина матвиенко, совет федерации, парламент



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2023 09:20 Мск Стало известно, для чего российский парламент соберется 22 февраля на внеочередные заседания
Ранее 15.02.2023 08:18 Мск Депутаты и сенаторы после послания Путина проведут внеплановые заседания


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