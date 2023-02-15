Министр о росте тарифов на электричество в Свердловской области: РЭК исполнила предписание ФАС

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил рост тарифов на электроэнергию в регионе.

Ранее РЭК Свердловской области сперва резко повысила тариф на электричество, а затем, когда это решение было отменено по требованию ФАС, убрала "ночной", более дешевый тариф. В комиссии поспешили успокоить жителей, что особой разницы они не почувствуют, однако уже в этом месяце свердловчане получили квитанции с суммой почти в два раза выше, чем в прошлом.

После этого на Среднем Урале создали петицию за возвращение "ночного" тарифа на электричество. Ее авторы утверждают, что РЭК, которой запретили повышать тариф на электроэнергию на 35%, специально решила убрать "ночной" тариф, чтобы обойти запрет и "остаться в плюсе". Между тем, в регионе уже объявились мошенники, предлагающие перепрограммировать электросчетчики.

Как заявил Николай Смирнов на сегодняшнем брифинге, решение о повышении принимали не органы власти или региональная энергетическая комиссия.

"Она исполнила то решение, то предписание, которое выдала Федеральная антимонопольная служба. Именно в рамках этого предписания были внесены изменения и приняты новые правила по расчету стоимости электроэнергии", - развел руками чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Смирнов пояснил, почему тариф за капремонт в регионе вырос сразу на 41%.