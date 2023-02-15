В Госдуме хотят лишить маткапитала матерей, выезжающих рожать за границу

В Госдуме задумались о лишении материнского капитала тех родителей, которые выезжали за границу для рождения ребенка – чтобы тот получил второе гражданство по праву рождения.

Пока не мнение, а только опрос по этому поводу запостил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

"Более 25тыс. женщин РФ в 2022г. выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?" – спрашивает своих подписчиков Володин.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР) тоже ссылается на статистику по Аргентине. "Перед тем, как рожать, мать, безусловно, должна сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет. А все эти истории с Аргентиной или США - это так называемый "родильный туризм", когда в другое государство уезжают специально, чтобы младенец мог потом получить там паспорт, а его семья - вид на жительство", - пишет Журавлев в своем Telegram-канале.

"Родильные туристы пусть деньги получают в Буэнос-Айресе или Нью-Йорке, куда так стремятся, только вот там нет ничего похожего российским мерам поддержки, а сам процесс медицинского сопровождения обойдется в копеечку. Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны", - добавил Журавлев.