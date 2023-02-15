С актрисы Большовой сняты обвинения в смертельном ДТП, - Mash

С актрисы Анны Большовой сняты обвинения в смертельном наезде на женщину, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, наказан будет сожитель погибшей, на него возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Напомним, ДТП произошло 14 октября прошлого года в Калужской области. По версии следствия, в тот вечер мужчина вез 31-летнюю Олесю Борисенко домой, в какой-то момент остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге, пишет Mash. После этого актриса Большова случайно переехала потерпевшую на своем Audi.

В правоохранительных органах сообщали, что Большова в момент аварии была трезва, она сама вызвала "скорую помощь" и полицию. В то же время, потерпевшая, по данным источников, была сильно пьяна.