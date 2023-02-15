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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Это самая щадящая ставка": свердловский министр ЖКХ о росте тарифа на капремонт на 41%

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пояснил, почему тариф за капремонт в регионе вырос сразу на 41%.
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Как рассказал чиновник на сегодняшнем брифинге, по установленной в России методике рекомендовано перейти на расчет по индексам, которые утверждает Минстрой РФ.

"Мы просчитали, и у нас получилось, что ставка платы должна была вырасти на 57%. Поэтому было принято решение: фонд капитального ремонта Свердловской области заказал расчет индекса на капитальный ремонт применительно для Свердловской области в Уральском центре ценообразования в экономике и строительстве", - сообщил министр.

По его словам, когда там просчитали индексы, оказалось, что на текущий год их можно снизить с 57% до 41%.

"И мы выбрали наиболее низкую ставку, которую и утвердили постановлением правительства. Это самая щадящая. На самом деле, ставка платы, чтобы окупалась, должна быть в диапазоне от 23 до 27 рублей за один квадратный метр. У нас в Свердловской области она 14 рублей", - добавил Николай Смирнов.

Напомним, ранее гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов ответил всем уральцам, которым не понравилось резкое повышение тарифа. По его словам, "другого варианта нет".

Теги: ставка, министр, рост, капремонт



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