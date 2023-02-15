ВОЗ приостанавливает расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Об этом сообщила эксперт организации Мария ван Керкхове, пишет газета The Daily Telegraph.

По ее словам, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился". "Второй фазы не ожидается", - заявила ван Керкхове.

"Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]", - приводит ТАСС слова эксперта.

Напомним, в Китае первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале 2021 года. Эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

В сентябре 2021 года сообщалось, что ВОЗ соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса. В группу из 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Они займутся поиском новых доказательств в Китае и других странах.

При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".