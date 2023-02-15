Застройщики не собираются трогать территорию КОРа на ЖБИ

В ближайшей перспективе у девелоперов нет планов по застройке Кировского оптового рынка (КОР) в районе ЖБИ. Об этом сегодня на круглом столе ИД "Коммерсантъ-Урал" "Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы" рассказал замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

По его словам, когда-нибудь на этой площадке появятся жилые дома, однако пока это только долгосрочные планы.

Напомним, что о сносе КОРа еще в 2020 году заявлял прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Застройка территории прописана в Стратегии социально-экономического развития Кировского района до 2030 года. На площадке в 35 тыс. кв.м. планируют построить 120 тыс. кв.м. жилья.