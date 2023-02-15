В Тюмени железнодорожный работник получил травму на перегоне Андреевское – Войновка

Трагедия произошла 14 февраля на железнодорожном перегоне озеро Андреевское - Войновка на 2154 километре города Тюмень работник железной дороги, находясь на дрезине АДМ-1797 для подъема людей к контактной сети получил травму.

В Тюмени выясняются обстоятельства травмирования электромеханика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.





