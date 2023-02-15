VK за миллиард создаст свой игровой движок

VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка с открытым исходным кодом 1 млрд руб., сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко.

"Мы запускаем разработку игрового движка <...> Мы проинвестируем 1 млрд руб. на разработку базовой версии", - цитирует РБК заявление Кириенко на презентации.

В 2024 г. компания планирует запустить бета-версию движка и начать работу с игровым сообществом: доработку, установку и адаптацию платформы, а также серверных решений. В 2025 г., по словам Кириенко, пройдет полноценный релиз нового игрового движка.