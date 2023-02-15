Пассажиры "Кольцово" впервые смогут отправиться в Карелию прямым рейсом

В мае из Екатеринбурга впервые запустят прямые рейсы в Карелию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Напомним, что ранее из уральской столицы в Карелию регулярных рейсов не было. Однако, начиная со 2 мая, компания "Северсталь Авиа" начнет выполнять прямые рейсы из "Кольцово" в Петрозаводск.

Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах CRJ 200.

Стоимость билетов начинается от 4 тыс. рублей.