Правительство требует доказательств бардака с газом в домах россиян - сенатор

Правительство России требует статистических данных и доказательств того, что надзор за состоянием газовых сетей в домах у граждан, мягко говоря, ведется не эффективно, рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По словам сенатора, более 70% проблем с газом в жилых домах возникает из-за отсутствия тяги в вентиляционных каналах, также нет ответственности граждан за самостоятельную замену оборудования, попытки ремонта и недопуск проверяющих организаций к этому оборудованию.

"Правительство считает, что для принятия ужесточающих мер нужна информация об отсутствии эффективности текущих. То есть постоянные взрывы они не считают достаточным обоснованием. Ко второму чтению подготовлен законопроект о едином обслуживающем жилой дом операторе. Предлагаем сенаторам проанализировать ситуацию в регионах и предоставить информацию для правительства", - заявил Кутепов.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала сенатора и предложила не останавливаться на введении единого обслуживающего оператора газовых сетей: "У нас в одном доме несколько эксплуататоров. Отсюда неразбериха. Но надо двигаться дальше. Должна быть единая газораспределительная организация. Она должна нести ответственность от поставки до предотвращения нарушений".