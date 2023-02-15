15 Февраля 2023
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Наука и техника Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ученые не смогут предсказать вероятное падение метеорита на Екатеринбург

Ученые не в состоянии предсказать возможное падение метеорита на Екатеринбург. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала заявил профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, член международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

По словам эксперта, метеориты, подобные известному на весь мир Челябинскому, могут падать на Землю раз в 25-30 лет.

"Можем ли мы спрогнозировать его падение на Екатеринбург? Нет, оно чисто случайное. Наблюдение заранее за такими телами невозможно. Особенно, когда они приходят со стороны Солнца – это не наблюдается. В настоящее время у нас около 30 тысяч космических тел, астероидов, которые пересекают орбиту Земли", - рассказал Гроховский.

Профессор отметил, что все они находятся на контроле.

"Это те, которые больше 140 метров. Вы знаете, в истории не зафиксировано ни одного убийственного действия метеорита – за исключением легенд и сказаний. Попадания в человека есть: недавно такой случай произошел в Канаде. Убийственного действия нет, но вероятность такая существует", - добавил Виктор Гроховский.

Напомним, сегодня стало известно, что в Челябинской области был обнаружен и официально зарегистрирован еще один метеорит.

Теги: метеорит, ученые, падение, Екатеринбург



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