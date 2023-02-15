Лантратова предложила поручить "Движению первых" разработать "патриотические значки" для школьников

Замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поручить "Движению первых" разработку дизайна "патриотических значков" для школьников.

Она направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову и считает, что значки являются важным элементом воспитания, принадлежности и идентификации. Они должны быть "минималистскими".

Председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров считает идею хорошей, но предлагает награждение школьными значками только за какие-то заслуги.

Деятельность "движперов" резко критикуется многими родителями за продвижение опасной идеологии. На официальном сайте движения она не педалируется, но в группе "Труд, профессия и свое дело | РДДМ" продвигается активно.