В Ростове-на-Дону задержан боевик "Азова"*

В Ростове-на-Дону задержали боевика украинского националистического полка "Азов"*, приехавшего в Россию под видом беженца.

Как сообщает ФСБ РФ, в 2016 году на Украине мужчина вступил в полк и принял участие в "марше наций" в Киеве. Позднее он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться.

По данным спецслужб, в Ростове-на-Дону задержанный вел пропаганду террористической организации среди молодежи.

У задержанного изъяты материалы и символика "Азова"*, пишет РИА Новости. Возбуждено дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

В октябре прошлого года ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, который готовили сторонники украинских националистов на одном из административных объектов региона.

* Запрещенная в России террористическая организация