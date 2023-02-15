Екатеринбургский владыка: Люди, осуждающие патриарха Кирилла за роскошь - не уважают старших

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, откуда у патриарха Кирилла дорогие автомобили и часы, и пояснил, почему упреки на эту тему являются проявлением неуважения к старшему поколению. Все это владыка написал в своем Telegram-канале.

Тема была поднята во время "Прямой линии". Россиянин задал неудобный вопрос о том, почему Патриарх передвигается на дорогих иномарках Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-Klasse Pullman, все время под охраной и носит роскошные часы Ulysse Nardin. На это у екатеринбургского митрополита нашелся ответ.

По его словам, христиане чтят Пятую Заповедь божью, призывающую чтить своих родителей. Патриарх Кирилл по статусу является для них "великим господином и отцом" и, как и другие любящие дети, верующие одаривают своего родителя любовью, в том числе проявляющейся в виде материальных подарков.

"Множество людей входят в огромную семью под названием Русская Православная Церковь. Может быть для кого-то Патриарх и является лишь малознакомым далеким руководителем. Но весьма велико количество людей, любящих Патриарха искренне, для них его слова и служение имеют колоссальное значение. И для которых естественной потребностью является желание окружить своего отца любовью. То, что вопрошающий перечислил с такой скрупулезностью в своем вопросе, для кого-то другого является самым малым, что он хотел бы сделать для выражения своего сыновнего чувства. Написавший на "Прямую линию" видимо хотел задать неудобный и остроумный вопрос, но лишь ярко проиллюстрировал печальную и глубинную проблему нашего общества – неуважение к старшим поколениям. Неуважение, ставшее нормой, чего перестали даже стесняться", - написал митрополит.

По его словам, охрана патриарха Кирилла только лишний раз указывает на то, что есть люди, которым небезразлична жизни и безопасность их духовного отца. Обратной картиной являются старики, роющиеся в мусоре. Более того, неисполнение Пятой Заповеди наиболее точно иллюстрируют хамящие чиновники, и все те действия, которые приводят к нищенским пенсиям, недоступности окружающей среды для людей с инвалидностью и сложностям медицинского обслуживания.

"Любовь детей к родителям и духовного чада к своему духовному отцу – одно и то же чувство. Поэтому тот, кто с нетерпением ждет смерти бабушки, чтоб поскорее занять ее квартиру, никогда не поймет, почему христиане любят своих пастырей не только словами, а формы выражения этой любви сочтет излишеством. Тому, кто задал этот вопрос, я могу предложить попробовать, например, подарить своему отцу дорогие часы или автомобиль. И прочувствовать от этого удовольствие. И получить не от меня, а от своего сердца ответ на вопрос "Почему?", - заключил митрополит Евгений.