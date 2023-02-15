В Челябинской области упал еще один метеорит

15 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области упал еще один метеорит

В Челябинской области обнаружен и официально зарегистрирован еще один метеорит. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, член международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

По его словам, с подачи ученых из лаборатории Extra terra consortium буквально на днях был зарегистрирован новый метеорит, найденный на Южном Урале. Небесный камень обнаружили в Агаповском районе за Магнитогорском.

"Это тоже каменный хондрит. Название у него любопытное – "Гумбейка". Кто знает, там есть река и станция Гумбейка, поэтому его назвали по ближайшему населенному пункту", - сообщил Гроховский.

Он пояснил, что метеоритом может называться только тот объект или вещество, которое прошло исследования и зарегистрировано в метеоритном бюллетене.

"Потому что у нас много желающих на "Авито" любой кирпич выдавать за метеорит. Нынешний метеорит был найден в апреле 2022 года с помощью металлоискателя. Его нашел железнодорожник: он ходил по полям с металлоискателем и обнаружил этот образец", - рассказал ученый.

Когда и при каких обстоятельствах камень попал на Землю, специалистам установить не удалось.

"Думаю, несколько лет он там пролежал", - заключил Виктор Гроховский.

Напомним, что сегодня в Челябинской области отмечают 10-летие падения метеорита. Небесный камень, позже названный "Челябинск", упал 15 февраля 2013 года в акваторию озера Чебаркуль. Он вошел в атмосферу Земли, где взорвался и распался на большое количество фрагментов.

Теги: метеорит, образец, Челябинская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети