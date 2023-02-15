В Челябинской области упал еще один метеорит

В Челябинской области обнаружен и официально зарегистрирован еще один метеорит. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, член международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

По его словам, с подачи ученых из лаборатории Extra terra consortium буквально на днях был зарегистрирован новый метеорит, найденный на Южном Урале. Небесный камень обнаружили в Агаповском районе за Магнитогорском.

"Это тоже каменный хондрит. Название у него любопытное – "Гумбейка". Кто знает, там есть река и станция Гумбейка, поэтому его назвали по ближайшему населенному пункту", - сообщил Гроховский.

Он пояснил, что метеоритом может называться только тот объект или вещество, которое прошло исследования и зарегистрировано в метеоритном бюллетене.

"Потому что у нас много желающих на "Авито" любой кирпич выдавать за метеорит. Нынешний метеорит был найден в апреле 2022 года с помощью металлоискателя. Его нашел железнодорожник: он ходил по полям с металлоискателем и обнаружил этот образец", - рассказал ученый.

Когда и при каких обстоятельствах камень попал на Землю, специалистам установить не удалось.

"Думаю, несколько лет он там пролежал", - заключил Виктор Гроховский.

Напомним, что сегодня в Челябинской области отмечают 10-летие падения метеорита. Небесный камень, позже названный "Челябинск", упал 15 февраля 2013 года в акваторию озера Чебаркуль. Он вошел в атмосферу Земли, где взорвался и распался на большое количество фрагментов.