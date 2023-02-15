В Челябинске гособвинение просит 14,5 лет колонии со штрафом в 59 млн рублей для замминистра строительства

Государственный обвинитель просит назначить 14,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 59,2 млн рублей первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня в Центральном районном суде Челябинска проходят прения сторон по уголовному делу. Также гособвинение просит запретить замминистра занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет и взыскать с него в доход государства 1 млн 184 тыс. рублей

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня 2021 года. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 184 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.