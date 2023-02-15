15 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Откровенно враждебные Telegram-каналы блокируются Роскомнадзором - сенатор

В Совете Федерации предложили маркировать "враждебные" Telegram-каналы, которые не публикуют запрещенную информацию (иначе их бы уже заблокировали по решению суда), но, по мнению сенаторов и Роскомнадзора, публикуют фейки или "враждебную информацию". Никаких четких критериев определения такой информации при этом в Совете Федерации не предложили.

Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил сегодня на пленарном заседании палаты, что молодежь и люди среднего возраста телевизор не смотрят, а получают всю информацию из интернета. Поэтому ТВ фактически работает впустую: "Молодежь почти не смотрит новостные каналы. Молодежь читает Telegram-каналы. ТВ смотрят только люди в возрасте или с активной политической позицией, госслужащие".

 "Не секрет, что откровенно враждебные Telegram-каналы блокируются Роскомнадзором, но не все. С начала СВО появилось более сотни каналов, которые маскируются под патриотические. Информацию они подают очень изощренно. Не всегда есть основания для судебной блокировки таких каналов. Молодое поколение не всегда может правильно оценить информацию в этих каналах", - заявил Джабаров.

Он предложил поручить Роскомнадзору ежеквартально публиковать информацию о таких каналах, передавать ее сенаторам, а те уж будут доводить ее до населения, в том числе до молодежи.

Впрочем, спикер СФ Валентина Матвиенко, видимо, усомнилась в том, что на встречах с сенаторами бывает много молодежи. Она предложила пойти дальше. "Может Роскомнадзору какие-то значки ввести вроде "иноагенты", "нежелательная страна"?" – предложила она.

Теги: Telegram, маркировка, новости, сенаторы, владимир джабаров, роскомнадзор



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