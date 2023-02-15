Детей одиноких родителей предложено зачислять в садик без очереди

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предоставить дополнительные льготы родителям, воспитывающих детей в одиночку.

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Проект предусматривает внесение изменений в федеральный закон об образовании и предлагает законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.

Смысл инициативы состоит в том, что, согласно Трудовому кодексу РФ, таким родителям предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Но если одинокий родитель не выходит из декретного отпуска, то рабочее место будет утеряно. А если он не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то остается без средств к существованию. В результате одинокие родители попадают в тяжелую жизненную ситуацию.

С прошлого года государство оказывает поддержку в виде пособий в размере от 50% до 100% прожиточного минимума для одиноких родителей. Однако они предоставляются только матерям-одиночкам, которые единолично ухаживают за ребенком. Мужчина должен быть признан умершим, пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. А вот если женщина растит ребенка одна после развода, то она не признается матерью-одиночкой и не может претендовать на пособия.

Автор проекта Сардана Авксентьева ссылается на то, что Россия - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

"Если ребенок не может вовремя получить место в детском саду, разве может одинокий родитель думать о трудоустройстве? Не у всех есть возможность рассчитывать на помощь бабушек и дедушек или других членов семьи... Нужно помочь таким родителям продолжать свою трудовую деятельность, иметь средства к существованию и обеспечению детей всем необходимым", - написала она в своем телеграм-канале.

При этом предложенная мера, помимо социальной направленности, направлена и против семейных ценностей, поскольку предоставляет льготы матерям-одиночкам и косвенно поощряет увеличение их численности, работая против рождаемости. Авксеньтева известна своей феминистской позицией. Так, группа "Мой аборт" назвала ее одним из "адекватных депутатов" в Госдуме наряду с Павлом Крашенинниковым, Ксенией Горячевой и Алексеем Нечаевым.

Интересно, что достигнутая в последние годы практически полная обеспеченность яслями и садиками сопровождалась сильным снижением рождаемости, хотя считается фактором, который будто бы повышает рождаемость.