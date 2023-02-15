В Челябинске на ремонт проспекта Ленина потратят 344 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для капитального ремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт будет заключен с компанией "Капиталстрой". Она выполнит работы за 344,1 млн рублей. Начальная цена контракта была 468,8 млн рублей.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик должен завершить капремонт дороги до 20 октября 2024 года. Длина ремонтируемого участка составляет 1,4 км. Также подрядчик должен обустроить дождевую канализацию и наружное освещение.