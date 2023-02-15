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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-прокурора Перми Сергея Мурая отправили в СИЗО на три месяца

Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая передано на новое судебное рассмотрение в в Дзержинский районный суд Перми. Сам экс-прокурор отправится в СИЗО на три месяца. Это следует из определения Седьмого кассационного суда в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

С ходатайством об отмене приговора и отправке дела на дополнительное рассмотрение выступила прокуратура. По мнению гособвинителя, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости назначения дополнительного наказания Сергею Мураю в виде лишения его звания старший советник юстиции. При этом судом был нарушен уголовный закон. Назначив данное наказание по ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд не определил его ни за одно из совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Отмечает, что Сергею Мураю был присвоен классный чин, а не специальное звание. Допущенное нарушение уголовного закона судом первой инстанции впоследствии повлекло необоснованное освобождение осужденного от дополнительного наказания, предусмотренного ст. 48 УК РФ. Звание было возвращено.

В определении сообщается, что нарушения, допущенные судом первой инстанции, являются существенными, повлияли на исход дела, на назначение осужденному справедливого наказания, не могут быть устранены судом кассационной инстанции.

Кассационные жалобы Мурая и его защитников в документе оставлены без внимания.

Кассационное определение может быть обжаловано в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

Напомним, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 гг. он же неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.

Позже суд изменил приговор частично, исключив из судебного акта первой инстанции такую меру наказания, как лишение специального звания. В остальном в части наказания приговор оставлен без изменения.

Теги: Сергей Мурай, приговор, кассационный суд в Челябинске



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Ранее 06.02.2023 12:25 Мск Кассационный суд в Челябинске отменил приговор в отношении Сергея Мурая


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