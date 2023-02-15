"Гремела мебель": два землетрясения произошли недалеко от Усть-Камчатска

У восточного побережья Камчатки произошло два землетрясения: магнитуда первого составила 5,8, второго - 5,3.

Первый подземный толчок зафиксирован в 13:34 по местному времени (02:34 мск) в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Жители полуострова не ощутили последствий землетрясения, сообщили в МЧС России.

В 15:09 по местному времени (06:09 мск) произошло второе землетрясение. Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее Усть-Камчатска. В отдельных районах населенного пункта ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

"Гремела мебель. А само землетрясение было достаточно продолжительным. И это я находилась на втором этаже. Страшно представить, насколько интенсивными толчки были на верхних этажах", – приводит РИА Новости слова жительницы Усть-Камчатска.