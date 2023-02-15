15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Северным полукольцом ЕКАД хотят связать все города "Екатеринбургской агломерации"

Северное полукольцо ЕКАД свяжет все 14 муниципальных округов в составе "Екатеринбургской городской агломерации". Об этом на заседании гордумы рассказал начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

"Есть проект, который называется "Северное полукольцо ЕКАД". И наша задача по работе с этим проектом обеспечить развязки и съезды каждому из муниципальных образований, каждому из населенных пунктов для обеспечения как раз той самой связанности. Вопрос с улицей Проезжая никто с повестки не снимает - нам нужно решать это вкупе с расселением частных домов и запуском нормальной трассы в сторону Березовского. По железным дорогам, - мы уже съездили по путям необщего пользования и посмотрели перспективы запуска туда пассажирского дизельного поезда", - рассказал Прядеин.

Он также отметил, что у Березовского довольно большие планы по развитию южной части муниципального образования со входом на Новосвердловскую ТЭЦ и с выходом на ЕКАД, но уже через ЖБИ. Аналогичный проезд Екатеринбург сейчас рассматривает с Сысертью и Полевским для более короткого и комфортного маршрута.

Напомним, что Екатеринбург и Сысерть станут первыми двумя городами в составе "Екатеринбургской городской агломерации". Решение было принято сегодня на заседании гордумы уральской столицы. Всего в агломерации будет 14 муниципалитетов: Полевской, Арамильский, Белоярский, Березовский, Сысертский городские округа, а также городские округа Среднеуральск, Ревда, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Заречный, Дегтярск, Первоуральск, ЗАТО Уральский и сам Екатеринбург. Агломерация будет заниматься вопросами координации и организации работы по решению социальных, экономических и иных вопросов развития для удобства своих жителей.

Теги: Екатеринбургская агломерация, Северное полукольцо ЕКАД, ЕКАД



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