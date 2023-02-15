В России могут официально появиться "зоозащитники"

Группа депутатов Госдумы РФ предложила законодательно закрепить понятие "зоозащитник". Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату российского парламента.

В пояснительной записке отмечается, что на нынешнем уровне государственных мер по защите животных недостаточно, а количество бездомных кошек и собак насчитывает миллионы. Реальной ответственности за безответственное обращение с животными нет. Уполномоченные лица и органы, в чьи задачи входит надзор за бродячими животными и их отлов, выполняют свои обязанности халатно. При этом работа зоозащитников не получает поддержки от государства. Они зачастую осуществляют свою деятельность за свои собственные средства.

Согласно проекту, зоозащитник - это "физическое лицо, осуществляющее свою добровольческую деятельность в сфере организации и предоставлении помощи безнадзорным и приютским животным". Региональные власти могут разрабатывать и реализовывать государственные региональные программы оказания государственной социальной помощи зоозащитникам в виде набора социальных услуг или социальных пособий.

Те же депутаты внесли в Госдуму и второй законопроект. Он предусматривает изменения, направленные на исключение возврата на прежние места их обитания собак на улицы и в местах общего пользования городов и населенных пунктов. Необходимо провозгласить принцип приоритета безопасности человека и общества, считают авторы проекта. Потому что бездомные собаки объединяются в стаи и могут угрожать населению.

"В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с безнадзорными собаками", - говорится в пояснительной записке.

"Наша общая задача - чтобы бездомных животных было как можно меньше. Эта работа происходит благодаря зоозащитникам, волонтерам, людям с активной гражданской позицией. Поэтому мы предложили внести в закон термин "зоозащитник" и дать ему определение, чтобы он имел юридическое значение", - сказал один из соавторов проектов депутата Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что только в одной Самаре, которую он представляет в Госдуме, за последние два года за медицинской помощью в связи с укусами безнадзорных животных обратилось более 1,8 тыс. граждан. Население Самары составляет около 0,7% населения страны.