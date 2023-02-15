Китай отправит к своей орбитальной станции несколько кораблей

Китай в текущем году планирует отправить к своей орбитальной станции несколько кораблей, в том числе два для осуществления ротации космонавтов.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР на своей странице в социальной сети WeChat сообщило о том, что в мае будут запущены космический грузовик "Тяньчжоу-6" и пилотируемый "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами, пишет ТАСС. В октябре их сменит на орбите экипаж "Шэньчжоу-17". Во время пребывания на орбитальной станции космонавты, согласно плану, будут проводить внекорабельные работы.

Помимо регулярной деятельности по обслуживанию оборудования, им предстоит провести несколько научных экспериментов. Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 т, объем отсеков достигает 110 "кубов". В 2022 г. орбитальный объект заработал в штатном режиме и фактически доступен для международных проектов.