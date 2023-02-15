15 Февраля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: twitter.com/elonmusk

Илон Маск назначил директором Twitter свою собаку

Илон Маск "назначил" руководителем Twitter своего пса Флоки породы сиба-ину. "Новый CEO Twitter великолепен", - написал бизнесмен в своем аккаунте под фотографией пса, сидящего за офисным столом в кожаном кресле в черной футболке с надписью "руководитель". Перед ним на столе лежит бланк с логотипом "Твиттера", а вместо подписи на нем след от лапы.

"Он гораздо лучше, чем предыдущий руководитель. Он хорош в цифрах и его стиль просто огонь. Он идеален для работы", - написал Маск, недавно купивший соцсеть.

В декабре Маск уволил сам себя с поста директора Twitter – после голосования в соцсети, участники которого выбрали вариант с увольнением. До этого бизнесмен писал, что пытается найти на пост главы компании кого-то не слишком умного.

Флоки, кстати, уже не новичок в мире бизнеса и больших денег. В честь него был назван весьма успешный токен Shiba Flocki.

Собака Илона Маска Флоки.(2023)|Фото: twitter.com/elonmusk

Собака Илона Маска Флоки.(2023)|Фото: twitter.com/elonmusk

Собака Илона Маска Флоки.(2023)|Фото: twitter.com/elonmusk

Теги: илон маск, твиттер, сиба-ину, собака, флоки



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