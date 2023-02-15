В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясением

В Турции опровергли информацию о том, что незадолго до землетрясений в небе было замечено странное свечение.

Ранее в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено яркое свечение в небе, передает РИА Новости.

В управлении президента Турции по связям заявили, что записи не имеют никакого отношения к последним событиям, они были сняты 21 сентября прошлого года в Казахстане во время запуска ракеты "Союз-2.1а".

Отметим, сообщения о неизвестных летающих объектах поступают из многих стран. Ранее об этом заявили США, Китай, Канада, Великобритания, страны Латинской Америки. При этом экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что раздувание темы с появлением над США неопознанных летающих объектов – это что-то вроде отвлекающего маневра.