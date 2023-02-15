В Челябинске осудили местного жителя, напавшего на подростка в лифте

В Челябинске ранее судимого 39-летнего местного жителя приговорили к 5 годам 10 дням в колонии строгого режима за разбойное нападение на 15-летнего подростка в лифте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем 28 ноября на улице вблизи дома 33 по улице Румянцева мужчина заметил незнакомого подростка, который держал в руке сотовый телефон. Он зашел за ним в подъезд и напал на него в лифте, замахнувшись предметом похожим на нож.

Потерпевший попытался вытолкнуть мужчину из лифта, однако злоумышленник выхватил из рук несовершеннолетнего телефон и скрылся с места преступления.