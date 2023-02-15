15 Февраля 2023
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Фото: victory.rusarchives.ru

Зеленский назвал одну из бригад ВСУ в честь Вермахта

10-я отдельная горно-штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ получила почетное название "Эдельвейс". Об этом говорится в тексте указа Владимира Зеленского.

Точно так же называлась 1-я горно-пехотная дивизия Вермахта. Этот цветок был изображен на эмблеме дивизии. Она принимала участие в боях против Красной армии на Украине, в Донбассе, а также на Северном Кавказе.

Также в 1944 году на территории Словакии была создана боевая группа "Эдельвейс" - Абвергруппа 218, в задачи которой входили выявление и ликвидация партизанских отрядов, пишет "Военное обозрение".

"Киевский режим уже особо и не скрывает, что они нацисты. Нет, ну я бы понял, назвал бы он ее как-то по-другому. Как угодно, но по-другому. Здесь же все очевидно. Они кичатся тем, что они нацисты", - пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Теги: украина, ВСУ, Владимир Зеленский



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