15 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Стало известно, для чего российский парламент соберется 22 февраля на внеочередные заседания

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев объяснил, зачем нижняя и верхняя палаты парламента соберутся на внеочередные заседания 22 февраля – на следующий день после оглашения послания президента Федеральному собранию. Ранее СМИ предположили, что парламенту предстоит одобрить какую-то президентскую инициативу, требующую законодательного подтверждения.

Но пока всё объясняется нерасторопностью парламента. По словам Журавлева, перенести заседание с 1 марта на 22 февраля требует необходимость оперативного рассмотрения двух важных законов. "Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная Дума примет их к этому времени", - сказал сенатор.

Речь идет об изменениях в бюджетное законодательство, пояснил Журавлев. "Предполагается введение нового инструмента – специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 млрд руб. Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов", - рассказал вице-спикер СовФеда.

Также планируется рассмотреть законопроект о налогообложении нефтяных предприятий. Изменения в налоговое законодательство должно вступить в силу не позднее 1 марта.

Журавлев не пояснил, что мешает парламентариям в авральном режиме поработать на этой неделе, чтобы не проводить дополнительное заседание на следующей.

Теги: госдума, совет федерации, внеочередное заседание, послание федеральному собранию, законопроект



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