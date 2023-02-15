В Москве умер обвиненный в шпионаже в пользу СССР норвежец Арне Трехольт

Осужденный по делу о шпионаже в пользу Советского Союза норвежец Арне Трехольт умер в Москве в возрасте 80 лет.

Смерть Арне Трехольта знаменует собой "конец одной из самых драматичных судеб в новейшей истории Норвегии", пишет газета Aftenposten. Трехольту было 80, он, по данным "Российской газеты", умер в Москве в Боткинской больнице.

В 1984 г. Арне Трехольт был арестован. В 1985-м осужден норвежской Фемидой на 20 лет. В 1992 г. Трехольт вышел из тюрьмы – отпустили по состоянию здоровья.