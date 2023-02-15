Российские стоматологи заявили о нехватке популярных зарубежных препаратов

Российские стоматологи пожаловались на нехватку ряда популярных зарубежных препаратов и материалов, сообщает РБК.

Так, стоматологические клиники столкнулись с дефицитом популярного обезболивающего "Убистезин". Производитель анестетика — американская компания 3М — весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Представители отрасли обратили внимание, что отечественный аналог менее эффективный.

Кроме того, в Россию перестал поставляться цемент "Витремер", который применяют при лечении зубов, аналогов у него на российском рынке сейчас нет. Также наблюдается нехватка импортных боров, штифтов, фрез.

Врачи уверены, что российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. По словам специалистов, если закроются поставки, в том числе параллельный импорт, многие позиции заменить будет просто нечем.

Ранее сообщалось, что из аптек в России почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол", в дефиците "Гексорал" и "Хилак форте". По словам экспертов, препаратов не хватает из-за изменения в логистики и проблемах с субстанциями. Из-за временных дефицитов в соцсетях и мессенджерах активизировались перекупщики, которые предлагают таблетки по завышенным ценам.