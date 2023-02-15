15 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Из Генплана Екатеринбурга убрали строительство дороги через Калиновский лесопарк

Власти Екатеринбурга внесли изменения в проект Генплана города до 2045 года. Из него исключено строительство дороги через Калиновский лесопарк.
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Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга опубликовал заключение по итогам общественных обсуждений. Специалисты отмечают, что в мэрии учли мнение жителей о документе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, автомобильная дорога местного значения, размещение которой было запланировано в границах территории Калиновского лесного парка, теперь исключена из Генерального плана.

"Данные решения будут закреплены при утверждении градостроительного документа", - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее глава уральской столицы Алексей Орлов заявлял, что дорогу через Калиновский лесопарк прокладывать не собираются. По его словам, множество обращений с просьбой выбрать иные варианты строительства поступали как в администрацию города, так и в его личные соцсети.

Теги: Генплан, лесопарк, дорога, мэрия, Екатеринбург



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