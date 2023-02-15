15 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Барнаульскую журналистку приговорили к шести годам тюрьмы за пост в Telegram

Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за пост в Telegram-канале, посвященный ситуации в Мариуполе. Также ей запрещено в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.

Суд счел, что пост Пономаренко про мариупольский драмтеатр, размещенный в канале с 1,5 тыс. подписчиков, - это распространение фейков о ВС РФ. Обвинение запрашивало для женщины девять лет лишения свободы.

В последнем слове Мария сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.

Теги: мария пономаренко, приговор, суд, фейки, Telegram, тюрьма



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