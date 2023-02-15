Тюменские школы "минировали" двое жителей Красноярска

В Красноярске будут судить двух 18-летних местных жителей за ложные сообщения об актах терроризма в школах, детских садах и в других социальных объектах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сообщения злоумышленники направляли в разные города России, в том числе и Тюмень. По версии следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемые, после общения с неустановленными лицами в мессенджере для дестабилизации органов власти и инфраструктуры направили на почту ложную информацию о минировании социальных объектов в Красноярске. А затем, по аналогичной схеме, с 14 по 20 января 2022 года "заминировали" учреждения Красноярска, Иваново, Тольятти и Тюмени.

Одному молодому человеку предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, второму - по одному эпизоду преступления.

У обвиняемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступных деяний.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Ранее председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным давалось поручение об организации проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.