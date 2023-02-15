15 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Выставки, фестиваль и новая экотропа: в Челябинске отмечают десятилетие падения метеорита

Сегодня, 15 февраля, исполняется десять лет с момента падения метеорита в Челябинской области. К юбилею болида в регионе открыли выставку метеоритов и минералов, которые входят в состав челябинского метеорита, создали экологическую тропу и проведут фестиваль "МетеоритФЕСТ", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, метеорит, позже названный "Челябинск", упал 15 февраля 2013 года в акваторию озера Чебаркуль. Небесное тело вошло в атмосферу Земли, где взорвалось и распалось на большое количество фрагментов. Взрыв болида привел к повреждению нескольких тысяч зданий, в большинстве из которых выбило стекла. Позднее из озера Чебаркуль ученые и спасатели извлекли основной кусок разлетевшегося в момент вхождения в земную атмосферу небесного тела. Фрагмент находится в Историческом музее Южного Урала.

челябинск небо упал метеорит(2013)|Фото: Накануне.RU

С 6 февраля в музеи открыта выставка "Космическое чудо: 10 лет Челябинскому метеориту", где можно увидеть сам метеорит Челябинск, его минералогический состав, а также другие метеориты со всего мира. Сегодня астрофизик Сергей Замоздра проведет научно-популярную лекцию о метеоритах.

На территории памятника природы "Чебарккльский бор" создали экологическую тропу "По следам метеорита". Ее протяженность 3 км, она проходит вдоль побережья озера Чебаркуль. Начало экотропы от кордона "Крутики" завершается площадкой с видом на озеро и место падения метеорита. В дальнейшем экотропа будет оборудована малыми архитектурными формами.

Челябинский метеорит(2014)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в 18 часов перед главным корпусом ЮУрГУ начнется фестиваль в честь юбилея падения метеорита "МетеоритФЕСТ". Гостям покажут шоу в виде 3D-проекции и световой флешмоб. Перед зрителями выступят барабанщики The Noize.

Также сегодня в регионе состоится премьера документального фильма "Челябинский метеорит. Новая тайна".

Теги: метеорит, фестиваль, выставка,



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