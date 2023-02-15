15 Февраля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

С бывшего министра ЖКХ Прикамья взыскивают долги по "коммуналке"

С бывшего замглавы администрации Перми по ЖКХ, министра энергетики и ЖКХ Пермского края, и.о. гендиректора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Александра Фенева пытаются взыскать долги за "коммуналку" в сумме более 258,6 тыс. руб., сообщает РБК-Пермь.

Иск был подан ТСЖ "Газеты "Звезда", 46" в Свердловский районный суд Перми 5 декабря 2022 года. Товарищество оценило задолженность ответчика за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт в 418,6 тыс. руб.

Предварительное заседание состоялось 13 февраля. Ответчик на него не явился. Представитель истца сообщил, что накануне он внес в кассу ТСЖ 160 тыс. руб. Поэтому требования уточнены. Основной долг определен в 258,6 тыс. руб., компенсация за госпошлину в 7,3 тыс. руб., другие судебные расходы – в 5 тыс. руб.

Судья Надежда Мангасарова предложила составить уточненный расчет. Необходимо указать задолженность отдельно за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт – по периодам. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

Теги: Александр Фенев, министр ЖКХ, долги



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