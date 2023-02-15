СК проверит вторую закусочную "У Аро" в Екатеринбурге, где отравились клиенты

Новым массовым отравлением людей в закусочной Екатеринбурга заинтересовался Следственный комитет.

Накануне стало известно, что пять клиентов второго филиала закусочной "У Аро" заразились острой кишечной инфекцией. На этот раз отравились посетители точки на улице Волгоградская, 190Б/2. Сообщалось, что среди пострадавших трое подростков, у всех выявлен норовирус второго типа. Роспотребнадзор обследовал заведение и нашел там нарушения.

Теперь ситуацию проверят следователи СКР. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, будет выясняться точное количество отравившихся и устанавливаться степень тяжести вреда их здоровью.

Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев. Также будет изучаться документация о работе предприятия общественного питания.

Напомним, в январе аналогичный инцидент произошел в закусочной "У Аро" на улице Декабристов в уральской столице: после посещения заведения острой кишечной инфекцией заболели 15 человек. Всего были госпитализированы 11 пострадавших, а среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова.

Тогда Следственный комитет также начинал проверку, но уголовного дела по ее итогам возбуждено не было. Между тем, после массового отравления суд закрыл закусочную на Декабристов на 90 суток. Заведение опечатали судебные приставы.