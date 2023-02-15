Херш: Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков" на несколько месяцев

Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года, заявил журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о взрывах на газовых магистралях.

В интервью Berliner Zeitung Херш рассказал, что в последний момент в Белом доме начали колебаться. Сам же президент США, по словам журналиста, признался, что боится начинать диверсию.

По данным Херша, американский президент перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.