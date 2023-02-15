Депутаты и сенаторы после послания Путина проведут внеплановые заседания

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации проведут внеплановые заседания.

Они состоятся 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

Отметим, если эти заседания действительно будут, выходит, они состоятся на следующий день после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласит 21 февраля в Гостином дворе. "В силу специфики нынешнего момента" среди приглашенных на мероприятие могут появиться участники СВО.